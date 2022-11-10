Ряд американских и европейских чиновников все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине послужит стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.
Ряд американских и европейских чиновников все больше верят, что ожидаемое зимнее замедление боевых действий на Украине послужит стимулом для начала переговоров между Киевом и Москвой, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.
Свежие комментарии