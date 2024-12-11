В РФ будет учебник по информатике, ориентированный на отечественный софт

Минцифры и Минпросвещения России намерены ввести новый государственный учебник по информатике, который будет ориентирован на изучение отечественного софта, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев 11 декабря на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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