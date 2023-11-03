Путин: смерть худрука филармонии Темирканова стала невосполнимой потерей

Смерть худрука Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова стала невосполнимой потерей, подчеркнул президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, направленной к родным и близким дирижера.
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