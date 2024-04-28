Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 434 подписчика

Восток — дело русское: Сахалинский мост и модернизация флота

Восток — дело русское: Сахалинский мост и модернизация флота

Сталин попытался Сахалин полуостровом сделать. Не успел. План Сталина реализует Путин. «После строительства мостового перехода развитие Сахалина пойдет другими темпами», — заявил глава государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх