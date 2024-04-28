Сталин попытался Сахалин полуостровом сделать. Не успел. План Сталина реализует Путин. «После строительства мостового перехода развитие Сахалина пойдет другими темпами», — заявил глава государства.
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