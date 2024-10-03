"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Пена" 90х уже состарилась но постоянно на слуху!) Как тут забудешь -,когда их постоянно суют под нос! Ладно бы что то изменилось ,а так давно всё понятно зачем жвачка эта!?)

ИЗ

Игорь Залевский

Ну что тут скажешь. Остаётся только для них нелюбимая Россия. Которая позабыв всё, тепло и денежно опять встретит. Пример, порхатый Познер опять прилетел. Реклама вышла с его программой на первом. Наверное руководство первого думает что у народа короткая память, и что говорил этот тип все забыли. Так сказать- пипл всё схавает, дайте бабок. Только наши ребята не за таких свои жизни отдали.