Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Скоро и в США начнётся": Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" получила "чёрную метку"

"Скоро и в США начнётся". Алла Пугачёва и компания кинулись врассыпную из Израиля. "Новая родина" либералов-релокантов уже получила "чёрную метку"? Не секрет (да, наверное, и не сюрприз), что значительная часть сбежавших из России после 24 февраля 2022 года представителей либеральной культуры и шоу-бизнеса обосновалась в Израиле.

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Комментарии
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vagas Karlito
&quot;Пена&quot; 90х уже состарилась но постоянно на слуху!) Как тут забудешь -,когда их постоянно суют под нос! Ладно бы что то изменилось ,а так давно всё понятно зачем жвачка эта!?)
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17 час.
ИЗ
Игорь Залевский
Ну что тут скажешь. Остаётся только для них нелюбимая Россия. Которая позабыв всё, тепло и денежно опять встретит. Пример, порхатый Познер опять прилетел. Реклама вышла с его программой на первом. Наверное руководство первого думает что у народа короткая память, и что говорил этот тип все забыли. Так сказать- пипл всё схавает, дайте бабок. Только наши ребята не за таких свои жизни отдали.
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15 час.

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