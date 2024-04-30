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В маленькой тюрьме Алушты сидеть тепло и сытно

В маленькой тюрьме Алушты сидеть тепло и сытно

К такому выводу пришли члены общественной наблюдательной комиссии, посетившие ИВС. О проверке алуштинского изолятора временного содержания рассказал председатель комиссии Андрей Козарь, помимо прочего отметивший: «Питание соответствует нормам, прогулки осуществляются в соответствии с правилами внутреннего распорядка, медицинская помощь оказывается своевременно – фельдшер проводит ежедневные осмотры».

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