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Появились первые кадры с видами на освобождённый русскими войсками Угледар

Появились первые кадры с видами на освобождённый русскими войсками Угледар

В результате долгих боёв город практически разрушен.В сети появились первые панорамные кадры, снятые с высоты птичьего полёта над освобождённым Угледаром.

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