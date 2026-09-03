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Регионы России

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Моуринью выразил сожаление по поводу ухода Месси из сборной Аргентины

Моуринью выразил сожаление по поводу ухода Месси из сборной Аргентины

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение Лионеля Месси завершить карьеру в сборной Аргентины.

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