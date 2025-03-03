"Я русню терпеть не буду": Москвичка сильно поплатилась за то, что сказала эти слова строителям

Avia.pro - СМИ В Кузьминском районном суде Москвы прозвучал приговор, который всколыхнул общественность: 37-летняя Яна Джоган, москвичка, чья выходка с пистолетом и криками о ненависти к русским облетела соцсети, отправится в колонию общего режима на два года.