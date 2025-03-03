Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я русню терпеть не буду": Москвичка сильно поплатилась за то, что сказала эти слова строителям

"Я русню терпеть не буду": Москвичка сильно поплатилась за то, что сказала эти слова строителям

Avia.pro - СМИ   В Кузьминском районном суде Москвы прозвучал приговор, который всколыхнул общественность: 37-летняя Яна Джоган, москвичка, чья выходка с пистолетом и криками о ненависти к русским облетела соцсети, отправится в колонию общего режима на два года.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Нет слов.
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
теперь отоспится от своего пьянства.
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3 час.
Н
Нина
Поделом😱
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26 мин.
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