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"Альтернатива для Германии" одержала решительную победу в земле Саксония – Анхальт

По данным экзит-поллов от вещателя ARD, АдГ получила 44,5% голосов против всего 18,5% у ХДС. "Левые" (Die Linke) набирают 9,4%, СДПГ – 8,2%, "Зеленые" – 8,9%.

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