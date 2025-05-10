В Крыму загорелась квартира в многоэтажке

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на субботу в многоэтажном доме в поселке Приморский под Феодосией, он был ликвидирован на 15 "квадратах", спасено 11 человек, в том числе два ребенка, 41 человек эвакуирован, сообщили в пресс-службе МЧС республики Крым.