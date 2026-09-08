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Воронежские новости

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Воронежский облсуд в десять раз уменьшил штрафы по делу о хищении на проекте «Роскосмоса»

Воронежский облсуд в десять раз уменьшил штрафы по делу о хищении на проекте «Роскосмоса»

Воронежский областной суд изменил приговор двум фигурантам дела о хищении бюджетных средств при модернизации производства специального каучука для «Роскосмоса».

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