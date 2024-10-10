Алаудинов заявил, что Зеленского вряд ли оставят в живых

РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1» сообщает, что по словам заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» генерала-майора Апты Алаудинова, фронт ВСУ начал сыпаться, после чего лидера Украины Владимира Зеленского вряд ли оставят в живых .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии