Аргументы недели

98 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Samarium
    Общеизвестна истина: не делай добра - не получишь  зла....Меньше следовало прогибаться перед западом в стремлении быт...Депутат Журавлев:...
  • Валерий Ребров
    Так я не могу понять дроны или катера атоковалиКорабль Черноморс...
  • чвсатпкьл
    Это вообще тебя не касается и не твоё дело изымать что-либо, ты можешь изъять только у своей семьи и то если жена сог...Мирошник: решение...

Лолита заявила, что не будет «спать с пенсионером»

Лолита заявила, что не будет «спать с пенсионером»

В жизни певицы Лолиты кипят почти что мексиканские страсти. Артистка крутит романы, пользуется успехом у мужчин и замуж не собирается.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх