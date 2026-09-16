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Царьград

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Сергей Лавров обвинил Запад в санкциях против партнеров России

Сергей Лавров обвинил Запад в санкциях против партнеров России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается наказать страны, сотрудничающие с Россией, даже союзников, вводя санкции.

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