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Ходить по городу, не уставая

Ходить по городу, не уставая

Print PDF Татьяна И. Морозова Мы устаем от передвижений пешком по городу и не можем понять, почему. Ходьба по твердым покрытиям создает напряжения в опорно-двигательном аппарате, что ведет к боли в коленях, позвоночнике, связках и сухожилиях.

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