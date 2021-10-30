Ходить по городу, не уставая

Print PDF Татьяна И. Морозова Мы устаем от передвижений пешком по городу и не можем понять, почему. Ходьба по твердым покрытиям создает напряжения в опорно-двигательном аппарате, что ведет к боли в коленях, позвоночнике, связках и сухожилиях.