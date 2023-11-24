В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности, показания барометров на 06.00 утра пятницы составили 719,7 миллиметра ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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