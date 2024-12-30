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Царьград

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Обвинявшего русских муфтия хотят представить к госнаграде – источник

Обвинявшего русских муфтия хотят представить к госнаграде – источник

Председателя ДУМ России муфтия Равиля Гайнутдинова могут наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" высшей первой степени, сообщает источник.

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