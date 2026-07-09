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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крамник обжаловал решение ФИДЕ о своей дисквалификации: «Разбирательство в своей основе было ошибочным из-за систематических процессуальных нарушений»

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник  подал апелляцию на решение о своей дисквалификации. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила россиянина на один год за нарушение кодекса этики.

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