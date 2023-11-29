Мэрия Иркутска и «Байкал Аква» подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Иркутска Руслан Болотов и гендиректор группы компаний «Байкал Аква» Александр Чернышев подписали соглашение о сотрудничестве, которое привлечет внимание к проекту Ледовый город «Счастье чистой воды», сообщает администрация города.
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