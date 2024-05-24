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"Действительно шокирует". Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня. Что происходит в США перед президентскими выборами?

"Действительно шокирует". Байдена могут вычеркнуть из бюллетеня. Что происходит в США перед президентскими выборами?

Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне после подписания закона о выделении помощи союзникам США© РИА Новости / Стрингер Имя президента США Джо Байдена может быть вычеркнуто из бюллетеней в штате Огайо на предстоящих в ноябре выборах, если Демократическая партия не выполнит законодательные требования региона относительно регистрации своего кандидата, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

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