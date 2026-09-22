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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркизио об отказе фанатов «Юве» почтить память Маццолы: «Сложно принять такие вещи, если по-настоящему любишь футбол. Соперничество не может уничтожать уважение»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио осудил поведение болельщиков «бьянконери», отказавшихся почтить память Сандро Маццолы, скончавшегося на 84-м году жизни.

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