Ребенок пострадал при ночной воздушной атаке ВСУ на Ростовскую область

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Семилетний ребенок пострадал в результате ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
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