Успех России в ходе спецоперации и итог недавнего телефонного разговора между главой РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом говорит о том, что Западу не удалось подчинить Москву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии