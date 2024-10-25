Могут подняться цены на капремонт: что ждет жителей домов с лифтами

Об этом со ссылкой на информацию из Минстроя РФ сообщаютИзвестия. Идет работа над введением дифференцированного платежа – жители многоэтажек, оснащенных лифтовым оборудованием, могут платить более высокие взносы, чем собственники жилья в многоквартирных домах без лифтов.