Могут подняться цены на капремонт: что ждет жителей домов с лифтами

Об этом со ссылкой на информацию из Минстроя РФ сообщаютИзвестия. Идет работа над введением дифференцированного платежа – жители многоэтажек, оснащенных лифтовым оборудованием, могут платить более высокие взносы, чем собственники жилья в многоквартирных домах без лифтов.
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