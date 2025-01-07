Сроки окончания школьных каникул в январе-2025 уточнили в Новосибирске

Длинные зимние каникулы на календаре у россиян, но родителей школьников уже одолело беспокойство: когда дети выходят с каникул? По данным мэрии областного центра, каникулы завершатся только 12 января, тем не менее, в каких-то школах приступить к занятиям придется уже 9-го, в первый рабочий день 2025 года.