Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Каменный век с дикарями🤬Детей мигрантов с...
  • Александр Жигилий
    А что Бастрыкин только "проснулся" и еще не понял, что это в России создала сама Россия, вернее ГосДура, по заказу са...Бастрыкина возмут...
  • Ингерман Ланская
    система "почта России" (бывшая почта СС) - это савейский атавизм - убыточный , высокозатратный и малоэффективныйНазваны самые сча...

Сроки окончания школьных каникул в январе-2025 уточнили в Новосибирске

Сроки окончания школьных каникул в январе-2025 уточнили в Новосибирске

Длинные зимние каникулы на календаре у россиян, но родителей школьников уже одолело беспокойство: когда дети выходят с каникул? По данным мэрии областного центра, каникулы завершатся только 12 января, тем не менее, в каких-то школах приступить к занятиям придется уже 9-го, в первый рабочий день 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх