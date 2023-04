Владимир Прохватилов: Человечество стоит на пороге создания абсолютного оружияА что дальше? Ответа пока нетАмериканский дискуссионный военный портал War On The Rocks опубликовал концептуальную статью сотрудника венчурной и консалтинговой компании Decisive Point Джулии ван дер Колф Building A New American Arsenal (Создание нового американского арсенала).