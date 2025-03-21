Появились кадры с бегущими от испуга боевиками ВСУ, увидевшими русский дрон

В Сумской области оператор дрона из Воздушно-десантных войск (ВДВ) с позывным «Чехов» напугал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего им пришлось, во избежание удара, выпрыгнуть из боевой машины.
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