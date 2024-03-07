Униженная Орбакайте нарушила молчание после жестоких слов Пугачевой

Певица рассказала о неприятном происшествии на выступлении. Кристина Орбакайте Кадр YoutubeНакануне Алла Пугачева выступила с новым заявлением, попутно поставив свою дочь Кристину Орбакайте в один ряд с ненавистными ей «холопами».