Bloomberg: Пригожин сделал то, чего не смог добиться ОПЕК+

Впервые за долгое время нефть выросла в цене, поскольку мировые инвесторы взвесили последствия событий в России, которые превратились в самую большую угрозу стабильности едва ли не главного производителя и экспортера, являющегося членом ОПЕК.
Впервые за долгое время нефть выросла в цене, поскольку мировые инвесторы взвесили последствия событий в России, которые превратились в самую большую угрозу стабильности едва ли не главного производителя и экспортера, являющегося членом ОПЕК.
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