«Реал» выиграл 7 из 8 последних матчей в Ла Лиге. Поражение лишь одно – от «Барсы»

«Реал» одержал третью победу подряд в чемпионате Испании. Команда тренера Карло Анчелотти проявила характер, поскольку смогла обыграть «Севилью» (3:2) в Ла Лиге, уступая по ходу игры 0:2.
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