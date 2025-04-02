В каких случаях на самом деле нужно надевать красную одежду

Многие любят использовать красный цвет в одежде. Он яркий, заставляет обратить на себя внимание. Но всегда ли уместно наряжаться в красную одежду? Многие стилисты и психологи уверяют — это неоправданный риск.
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