Народный фронт создал службу сопровождения и поддержки ветеранов специальной военной операции

Решение о создании такой службы было объявлено 23 августа в Сочи на выездном совещании экспертной группы по вопросам реабилитации и адаптации ветеранов ЛДНР, получивших ранения.
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