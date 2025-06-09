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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Уровень доступности жилья существенно не изменится». Где в Крыму находится самое недорогое жильё и будет ли оно дешевле?

«Уровень доступности жилья существенно не изменится». Где в Крыму находится самое недорогое жильё и будет ли оно дешевле?

Анализируя рынок недвижимости Крыма и Севастополя в 2025 году, можно отметить значительные различия в стоимости жилья в зависимости от города, типа недвижимости (новостройки или вторичный рынок) и близости к морю.

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