«Уровень доступности жилья существенно не изменится». Где в Крыму находится самое недорогое жильё и будет ли оно дешевле?

Анализируя рынок недвижимости Крыма и Севастополя в 2025 году, можно отметить значительные различия в стоимости жилья в зависимости от города, типа недвижимости (новостройки или вторичный рынок) и близости к морю.
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