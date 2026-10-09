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Газета.ру

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В Москве 12-летний школьник познакомился с девушкой и вынес из дома все ценности

В Москве 12-летний школьник познакомился с девушкой и вынес из дома все ценности

В Москве 12-летний мальчик под давлением мошенников вынес из дома деньги и драгоценности на 9 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного УМВД России.

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