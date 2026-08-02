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Аргументы недели

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Футболисты Узбекистана заявили о готовности провести товарищеский матч с РФ

Футболисты Узбекистана заявили о готовности провести товарищеский матч с РФ

До этого российские футболисты победили сборные Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго и проиграли Египту. В Федерации футбола Узбекистана заявили о готовности провести товарищеский матч со сборной России.

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