«Мы должны быть прагматиками»: Зеленский признал, что Украине не выстоятьПризнания, которые ещё недавно звучали бы как политическое самоубийство, теперь произносятся буднично.
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