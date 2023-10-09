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За рулем

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«Плохо стояла»: тюменец увез на эвакуаторе чужую BMW, вскрыл и поехал на СТО

«Плохо стояла»: тюменец увез на эвакуаторе чужую BMW, вскрыл и поехал на СТО

Некоторые присваивают не только то, что плохо лежит, но и то, что плохо стоит. В Тюмени поймали безработного 1986 года рождения, похитившего кроссовер BMW с паркинга, на котором машина провела много времени, не выезжая.

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