Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50

Владимир Алтайцев

Невежда и профан пиндосского разлива,посмотри вокруг себя, пошире охватывая обзор происходившего и происходящего по жизни, включи мозги, а потом уже хорошенько подумай о том, что сказал и продолжаешь говорить!!! А мне мнение твоё неинтересно совсем.