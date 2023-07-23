Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50
Юрий Кот
Любите Отчизну в себе, а не себя в Отчизне
Последнее время в нашем ментальном пространстве происходит масса важнейших событий.
Комментарии
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А в США своя опера ЭПШТЕЙН И МАРГАРИТКИ (Jeffrey Epstein).😱
Невежда и профан пиндосского разлива,посмотри вокруг себя, пошире охватывая
обзор происходившего и происходящего по жизни, включи мозги, а потом
уже хорошенько подумай о том, что сказал и продолжаешь говорить!!! А мне мнение твоё неинтересно совсем.
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