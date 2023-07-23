Медвежий угол

37 922 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Невежда  и профан пиндосского разлива,посмотри вокруг себя, пошире охватывая обзор происходившего и происходящего по...Возможно ли повер...
  • 59
    Пидор!Возможно ли повер...
  • Анатолий Страшко
    А вот тут с Вами, Алтайцев, приходится согласиться .Часики нового Хол...

Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50

Возможно ли поверить ему? Конечно, да. Не предаст ли он нас ещё раз в трудную минуту? 50 на 50

Юрий Кот Любите Отчизну в себе, а не себя в Отчизне Последнее время в нашем ментальном пространстве происходит масса важнейших событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
А в США своя опера ЭПШТЕЙН И МАРГАРИТКИ (Jeffrey Epstein).😱
Ответить
2 час.
59
Пидор!
Ответить
24 мин.
Владимир Алтайцев
Невежда  и профан пиндосского разлива,посмотри вокруг себя, пошире охватывая обзор происходившего и происходящего по жизни, включи мозги, а потом уже хорошенько подумай о том, что сказал и продолжаешь говорить!!! А мне мнение  твоё неинтересно совсем.
Ответить
7 мин.

Картина дня

наверх