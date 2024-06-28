Фиктивный брак: в Крыму ликвидировали канал незаконной миграции

В Крыму задержали двух мужчин, организовавших бизнес на незаконной миграции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», они подыскивали для клиентов женщин с регистрацией в Крыму для заключения фиктивного брака и последующего получения вида на жительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии