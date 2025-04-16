Крупную аферу выявили при модернизации БАМа и Транссиба

В Чите задержали предпринимателя по подозрению в мошенничестве при выполнении ремонта и строительства ж/д объектов Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии