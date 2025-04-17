Возвращение западных брендов обрушит цены на китайские авто. Неутешительный прогноз эксперта

Возвращение европейских, корейских и японских марок может сделать покупку "китайцев" еще выгоднее.Возвращение ушедших из России европейских, корейских и японских автоконцернов может привести к значительному снижению цен на китайские автомобили.
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