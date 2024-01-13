МО РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины, где производят снаряды и дроны

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, на котором производились снаряды 155 мм, или, как их еще называют, «натовского» калибра, 152 и 125 мм, а также пороха и беспилотники.
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