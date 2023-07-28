Редакция The Sun опубликовала видео с громким заголовком "Российский танк охватило пламя после попадания украинской ракеты у Запорожья".
The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Долбойобы англосаксы??? А интересно продолжение будет??? Ведь нужно их журналистов,за эту статью, на парашу перед всеми средствами массовой информации мира опустить. Необходима официальная реакция России за эту парашу. Прекрасный момент ,когда нужно показать их тупость и оголтелую русофобию?
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11 час.
Nikolay Stepanov
Да всё они понимают не хуже нас, но очень уж хотят показать некие успехи жидобандеровцев.
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11 час.
Игорь Кузнецов
Если кто-то разбирается в моделях танков, тому просто смешно этот фейк читать. Но ведь можно выкрутится - это русские получили как трофей, а доблесные ВСУ его поразили 🙂
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11 час.
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