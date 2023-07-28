The Sun, Великобритания. "Держите за идиотов?" Британцы отреагировали на горящий "российский" танк

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ Долбойобы англосаксы??? А интересно продолжение будет??? Ведь нужно их журналистов,за эту статью, на парашу перед всеми средствами массовой информации мира опустить. Необходима официальная реакция России за эту парашу. Прекрасный момент ,когда нужно показать их тупость и оголтелую русофобию?

Nikolay Stepanov Да всё они понимают не хуже нас, но очень уж хотят показать некие успехи жидобандеровцев.