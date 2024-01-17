ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Втравил свою женщину в борьбу за алименты на ребенка с ее бывшим мужем-дегенератом, но защищать не хочет: «Это твои дела, не мои!»

Втравил свою женщину в борьбу за алименты на ребенка с ее бывшим мужем-дегенератом, но защищать не хочет: «Это твои дела, не мои!»

Втравил свою женщину в борьбу за алименты на ребенка с ее бывшим мужем-дегенератом, но защищать не хочет: «Это твои дела, не мои!» — …С бывшим мужем развелись четыре года назад, дочке было полтора, – рассказывает тридцатилетняя Олеся.

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