Втравил свою женщину в борьбу за алименты на ребенка с ее бывшим мужем-дегенератом, но защищать не хочет: «Это твои дела, не мои!» — …С бывшим мужем развелись четыре года назад, дочке было полтора, – рассказывает тридцатилетняя Олеся.