Робот-доставщик сменил шины на летние (видео)

В Сети появилось видео о том, как шестиколесный робот-доставщик Яндекса заезжает на шиномонтаж. Таких роботов компания внедряет на коротких маршрутах в крупных городах с начала 2021 года, и иногда они сталкиваются (довольно успешно) с суровой реальностью.
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