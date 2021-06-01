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Продолжается отчетная компания по приему отчетности о крымском стаже (отчет СЗВ-К)

Продолжается отчетная компания по приему отчетности о крымском стаже (отчет СЗВ-К)

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) доводит до сведения работодателей, индивидуальных предпринимателей (адвокатов, нотариусов) и неработающих граждан, что вступил в силу Федеральный Закон от 02 августа 2019 года №306-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный Закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

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