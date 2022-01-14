Жители Мали устроили многотысячный митинг против Франции и в поддержку правительства страны

Согласно информации, поступившей от сотрудников издания IGFM и стрингера Федерального агентства новостей, жители республики недовольны ограничениями, которые на страну наложило Экономическое сообщество стран Западной Африки по указке Парижа.
Согласно информации, поступившей от сотрудников издания IGFM и стрингера Федерального агентства новостей, жители республики недовольны ограничениями, которые на страну наложило Экономическое сообщество стран Западной Африки по указке Парижа.
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