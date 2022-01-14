Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    Тупая старая щлюха.Нуланд: США разра...
  • Владимир Соловьев
    В этом случае речь идёт не о недопустимости  расширения НАТО куда либо, а отход на позиции даже не 1997г., а 1991г. А...Журналист Подоляк...
  • Владимир Соловьев
    Американцы уже наверняка подсчитали: им не удержаться ни на море, ни в воздухе. ЗАПАХЛО ЖАРЕНЫМ!Российские войска...

Жители Мали устроили многотысячный митинг против Франции и в поддержку правительства страны

Жители Мали устроили многотысячный митинг против Франции и в поддержку правительства страны

Согласно информации, поступившей от сотрудников издания IGFM и стрингера Федерального агентства новостей, жители республики недовольны ограничениями, которые на страну наложило Экономическое сообщество стран Западной Африки по указке Парижа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх