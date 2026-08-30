Голод, саботаж и затопленные выработки: ФСБ обнародовала архивные материалы о командировке Дзержинского в Донбасс

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. Ровно 105 лет назад, в конце января – начале февраля 1921 года, Донбасс оказался на грани топливного коллапса: около 52 тысяч шахтеров покинули бассейн из-за голода, безработицы и последствий Гражданской войны.