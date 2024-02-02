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Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год

Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год

Основная борьба развернулась между руководителями классического и технического университетов Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.

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