Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов за 2023 год

Основная борьба развернулась между руководителями классического и технического университетов Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году.
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